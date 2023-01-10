Деньги 10 января 2023, 08:21 Российскую нефть в Приморске продавали вдвое ниже потока цен ЕС — СМИ Bloomberg: российскую нефть Urals 6 января продавали по 37,8 доллара за баррель РИА «Новости»

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Российскую нефть марки Urals стали продавать почти вдвое дешевле установленного Евросоюзом потолка цен, чтобы конкурировать с Ближним Востоком. В начале января ее стоимость опустилась примерно до 38 долларов за баррель, а пул крупных покупателей сократился до Китая и Индии. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

Автор статьи сослался на данные Argus Media за 6 января, когда нефть марки Urals в порту Приморска стоила 37,8 доллара за баррель. Это почти вдвое ниже введенного потолка цен и дешевле топлива марки Brent, которое в тот же день продавали за 78,57 доллара. Агентство объяснило такой дисконт тем, что пул покупателей российской нефти из-за санкций сильно сократился, из крупных остались только Китай и Индия. За них приходится конкурировать с поставщиками из стран Ближнего Востока и делать большие скидки, чтобы покрыть расходы на перевозку.

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Однако российскую нефть другой марки, ESPO, продавали по цене выше установленного предела. Ее добывают в Восточной Сибири, поэтому поставщикам легче найти танкеры для поставок поблизости.

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Потолок цен на нефть из России, поставленную морским путем, начал действовать 5 декабря. Публицист Иван Новоселов предупредил, что в будущем это ограничение приведет к хаосу на рынке и подорожанию топлива.