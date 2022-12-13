Деньги 13 декабря 2022, 12:50 Названы ответные меры России на потолок цен на нефть «Ведомости»: Россия разработала механизм ответа о противодействии потолку цен на нефть РИА «Новости»

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Россия откажется от контрактов на поставки нефти, если в документе в качестве конечного покупателя окажется страна, присоединившаяся к введенному потолку цен. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости».

Собеседники издания пояснили, что ответные меры на ограничение цены на российскую нефть войдут в указ президента. Регулирующий механизм уже утвердили. Он предусматривает запрет на продажу топлива в случаях, если конечным получателем российской нефти указана присоединившаяся к потолку цен страна, а также, если предельная цена (60 долларов за баррель) фигурирует в качестве условия заключения контракта.

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Одобрение на заключение сделок с обходом указа может дать правительство России.

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Под действие указа не попадут контракты, заключенные до 5 декабря. Документ вступит в силу со дня опубликования и продолжит действовать до 1 июля с возможностью продления. Все детали, о соблюдении запрета, правилах заключения контрактов, составления списка стран и других пунктов подготовит правительство.

Источники уточнили, что в указе не говорится о сделках по поставкам нефти, предусматривающих большие скидки. Они не исключили, что эти случаи появятся в подзаконных актах кабмина.

Президент России Владимир Путин заявил, что введенный странами G7 потолок цен на российскую нефть не скажется на экономике страны. Он пояснил, что установленная предельная цена в 60 долларов за баррель находится в пределах, по которым Россия экспортирует топливо. Поэтому особых потерь для страны Путин не увидел.

Российский лидер отметил, что потолок цен на нефть в итоге затронет весь мировой рынок, так случай, когда стоимость товара определяет заинтересованный в дешевизне покупатель грозит коллапсом.