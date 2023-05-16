Деньги 16 мая 2023, 16:14 Российским инвесторам помогли вернуть активы на три триллиона рублей Глава ЦБ Набиуллина заявила о восстановлении прав инвесторов на сумму около 3 трлн рублей РИА «Новости»

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Российские инвесторы смогли восстановить свои замороженные активы на сумму около трех триллионов рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, это стало возможным после введения ряда мер, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, сообщили «Известия».

Председатель ЦБ отметила, что отечественные инвесторы восстановили свои права благодаря выпуску замещающих облигаций и установлению принудительного перевода учета прав в российскую учетную инфраструктуру.

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«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов где-то на сумму, близкую к трем триллионам рублей, то есть это немаленькая сумма», — уточнила Набиуллина.

Она добавила, что часть активов остается заблокированной, поэтому инвесторы могут обращаться в ЦБ с просьбой о разблокировке средств. По словам Набиуллиной, регулятор рассматривает различные варианты возвращения средств.

После начала СВО западные страны заморозили часть активов российского Центробанка. Власти Швейцарии допустили передачу денег на нужды Украины.