Эксклюзив 31 января 2024, 15:07 Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире Эксперт по трудовому праву Петрова: в мире нет лучше Трудового кодекса России РИА «Новости»

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Трудовой кодекс Российский Федерации регулярно совершенствуется. В стране лучшая во всем мире законодательная база для работающей категории населения. Об этом рассказала «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Президент России Владимир подписал закон, который касается расширения прав работающих людей по получению компенсации за задержанную зарплату.

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Эксперт пояснила, что это не какая-то новая инициатива главы государства. Речь идет об уже существующем федеральном законе, который действует с 2001 года. С того момента в стране действует статья 236 Трудового кодекса, обязывающая работодателя при нарушении сроков выплаты зарплаты компенсировать сотрудникам эту задержку.

«Путин на этом акцентировал внимание — не забывайте это делать. Потому что некоторые работодатели считают: „выплатил, и скажи спасибо“. Поэтому он (президент России. — прим. ред.) требует от работодателей неукоснительного выполнения Трудового кодекса, который защищает работников от любых нарушений сроков», — подчеркнула Петрова.

По ее словам, все белые компании знают этот закон. А порядочные бухгалтеры соблюдают правила Трудового кодекса. При задержке зарплаты в следующем месяце сотруднику должны доплатить за несвоевременную передачу заработанных средств. Эта компенсация рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей на тот момент ключевой ставки Банка России.

Петрова подчеркнула, что в самом Трудовом кодексе на сегодняшний день нет никаких проблем, которые нужно решать. Этот закон каждый раз совершенствуется и улучшается.

«У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации», — резюмировала эксперт.