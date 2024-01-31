Власть 31 января 2024, 00:45 Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату зарплаты РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в части, касающейся расширения прав сотрудника по получению компенсации за невыплаченную заработную плату. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Если работодатель своевременно не выплатил заработную плату, отпускные или выходного пособия при увольнении, то в случае признания судом права сотрудника на получение денег ему придется выплатить еще и компенсацию. Последняя представляет собой уплату процентов в размере не ниже 1/150 действующей на тот момент ключевой ставки Центробанка России, сказано в документе.

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Проценты будут начислены на суммы, которые не были своевременно выплачены работнику, причем за каждый день задержки по день фактического расчета включительно.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий службам транспортной безопасности сбивать беспилотники. Сотрудники этих подразделений смогут подавлять и уничтожать дроны, чтобы защитить охраняемые объекты инфраструктуры.