Российский рынок акций показал рекордное падение с начала пандемии

Российский рынок акций во вторник показал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году. Это следует из динамики торгов.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС пошел вниз на 7,29% — до 1367,45 пункта.

Это значение самое низкое с 12 марта 2020 года. Тогда индекс Мосбиржи упал на 8,28%, РТС — на 11,03%. Это произошло во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса.

Максимальное падение индекса Мосбиржи в ходе дневных торгов составило 7,4% — до 3297,12 пункта. Это обновило минимум с 1 февраля 2021 года, отметило РИА «Новости». Долларовый РТС опустился вниз на 8,1%, до 1355,45 пункта, тем самым обновив минимум с 23 декабря 2020 года.

Это может быть связано с геополитическими новостями, которые усугубляют «нервозную ситуацию», считает эксперт из «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Если индекс Мосбиржи закрепится ниже 3435 пунктов, то падение может продолжиться, отметил он.

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