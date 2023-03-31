Деньги 31 марта 2023, 12:18 Российский МТС-банк потерял лицензию на работу в ОАЭ Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию подпавшего под санкции российского МТС-банка РИА «Новости»

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Филиал российского МТС-банка в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершит работу в течении полугода. Центробанк ближневосточной страны аннулировал лицензию кредитной организации. Об этом сообщили в официальном заявлении регулятора.

В качестве причины в документе указали новый статус МТС-банка, который появился с учетом новых санкционных рисков.

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«Решение принято после рассмотрения возможных вариантов относительно нового статуса МТС-банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком», — отметили в публикации.

За время ликвидации филиалу российского кредитного учреждения запретили открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых на себя обязательств.

МТС-банк получил лицензию на работе в ОАЭ в начале февраля этого года. Но спустя несколько недель США и Великобритания внесли организацию в санкционные списки, заблокировав все активы, которые находились в их юрисдикциях.

Центробанк ОАЭ пообещал изучить варианты дальнейшей работы филиала российского банка в новых условиях.