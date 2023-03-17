Общество 17 марта 2023, 10:08 МТС Банк из-за американских санкций остановил конвертацию долларов в рубли для юрлиц РБК: МТС Банк приостановил конвертацию долларов в рубли для юрлиц из-за санкций РИА «Новости»

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У МТС Банка возникли проблемы с конвертацией долларов в рубли для юридических лиц. Причиной стали наложенные на организацию санкции США, сообщил РБК. По данным издания, у физических лиц таких сложностей нет.

Информация о проблемах при конвертации валют появилась на сайте «Банки.ру». Жалобы оставили клиенты — юрлица банка. Еще один ИП рассказал об этом в беседе с РБК.

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По его словам, с 28 февраля он не может произвести конвертацию долларов в рубли. В техподдержке ему сообщили, что у МТС Банка сейчас нет возможности мгновенной конвертации, потому что зарубежные финансовые организации — корреспонденты компании после ввода санкций приостановили онлайн-взаимоотношения по долларовым счетам.

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«Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС Банком», — сказал изданию представитель МТС Банка.

Он отметил, что банк продолжает проводить конвертацию долларов и евро для физлиц, а также конвертацию евро для юрлиц без ограничений. А над существующей проблемой продолжают работать, чтобы решить ее в ближайшее время.

Минфин США внес МТС Банк в список SDN 24 февраля этого года в рамках нового санкционного пакета против России.