Деньги 04 апреля 2024, 07:57 Российских вкладчиков предупредили о снижении ставок по краткосрочным депозитам Аналитик Зварич: ставки по краткосрочным депозитам в банках России снизятся РИА «Новости»

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Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. В скором времени коммерческие банки могут снизить процент по краткосрочным депозитам, заявил агентству «Прайм» главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%, по его словам, закрепило депозитные ставки на локальных максимумах и показало продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Богдан Зварич предположил, что на апрельском заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и подаст сигнал о будущем снижении.

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«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», — сказал он.

Большинство ипотечных кредитов в России оформили на срок более 25 лет. Доля долгосрочной ипотеки возросла на 10%.