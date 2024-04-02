Деньги 02 апреля 2024, 18:27 Центробанк зафиксировал рост доли ипотеки на срок больше 25 лет ЦБ: в России доля ипотеки на срок больше 25 лет выросла до 57% Freepik

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Доля ипотеки со сроком более 25 лет в прошлом году выросла на 10 процентных пунктов, до 57%. Об этом сообщил Банк России.

В ЦБ зафиксировали увеличение срока выдаваемых ипотечных кредитов и отметили, что структура выдач сместилась в сторону заемщиков старших возрастных групп.

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По данным регулятора, у 42% ипотечных займов, выданных во втором полугодии прошлого года, возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. Самыми «молодежными» сегментами розничного кредитования оказались POS-кредиты — в четвертом квартале до 40% этих кредитов брали заемщики не старше 35 лет.

Ранее Центробанк запланировал ввести два лимита для сумм ипотечных кредитов. Один из них ограничит сумму займов для покупки готового жилья, а второй — строящегося жилья под залог договоров долевого участия. Ограничения не коснутся военной ипотеки, жилищных кредитов на новых территориях и некоторых займов, находящихся на рефинансировании.