Tele2 предложит абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink

Оператор мобильной связи Tele2 совместно с онлайн-кинотеатром Wink запускает обновленную услугу «Wink Трансформер». Теперь в тематических подборках абонентам будет доступно еще больше телеканалов, фильмов, сериалов, образовательного и детского контента.

Абоненты Tele2 уже давно активно пользуются возможностью изменения тарифов с помощью настроек опций на линейке «Мой Tele2». Помимо управления количеством минут и гигабайтов, добавления нужных соцсетей и мессенджеров в пакет, абонентам доступны сервисы с фильмами и музыкой, программы для занятия спортом и другие.

Tele2 обновил услугу «Wink Трансформер» с 1 марта 2021 года, увеличив количество видеоконтента. Все тематические пакеты будут открыты без ограничений, абоненты получат доступ сразу к 40000 фильмов и сериалов, а также 300 телеканалов до 31 мая этого года.

Сервис «Wink Трансформер» предлагает абонентам возможность настроить на свой вкус подборки с фильмами, передачами или мультфильмами.

При первом подключении услуги в период действия акции клиентам будет предоставлена скидка 100% на абонентскую плату на период 30 дней.