Российские кондитеры предупредили о росте цен на торты, зефир и пастилу

Промышленные потребители утверждают, что производители не намерены продавать продукт по фиксированной цене за 36 рублей за килограмм. В январе цена за килограмм сахара возросла до 39-44 рубля в зависимости от города, сообщает Лашманкин.

По словам эксперта, подорожание сахара скажется на себестоимости кондитерских изделий. Цены могут вырасти на 6-30%.

«Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. <…> Если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели <…>могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?» — сообщил Лашманкин.

В конце прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о стабилизации цен на эту продукцию. Сахарные заводы согласились до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за килограмм, в розницу — за 46 рублей за килограмм.

Гендиректор Союза мороженщиков Геннадий Яшин отметил, что другие промышленные потребители сахара, которые обычно совершают много закупок, пока не столкнулись с такими проблемами.

В Минсельхое рассказали, что сейчас производители сахара реализуют его по стоимости, которая установлена соглашением о стабилизации цен.