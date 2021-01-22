Врач объяснил, как нужно питаться, чтобы увеличить продолжительность жизни

Он уточнил, что в первую очередь следует отказаться от сахара и сократить потребление соли. Норма соли для человека составляет до чайной ложки в сутки.

Также Лебенс рекомендовал побольше есть растительной пищи. В рацион стоит добавить чечевицу, горох, орехи и нут.

Кроме того, врач добавил, что есть стоит небольшие порции и медленно, чтобы кишечник успел подать сигнал в мозг о насыщении. При этом важно выпивать не менее двух литров выды в день.