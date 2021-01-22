Врач объяснил, как нужно питаться, чтобы увеличить продолжительность жизни
Британский терапевт Тим Лебенс дал советы по питанию, которые помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он уточнил, что в первую очередь следует отказаться от сахара и сократить потребление соли. Норма соли для человека составляет до чайной ложки в сутки.
Также Лебенс рекомендовал побольше есть растительной пищи. В рацион стоит добавить чечевицу, горох, орехи и нут.
Кроме того, врач добавил, что есть стоит небольшие порции и медленно, чтобы кишечник успел подать сигнал в мозг о насыщении. При этом важно выпивать не менее двух литров выды в день.