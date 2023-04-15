Деньги 15 апреля 2023, 00:37 Российские экспортные нефтепродукты начали дорожать в апреле Экспортные цены на российские нефтепродукты показали рост после сокращения добычи сырья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Цены на экспортные отечественные нефтепродукты показали рост в апреле после того, как Россия объявила о добровольном сокращении нефти. Об этом сообщило в докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

Согласно данным агентства, с января по март было отмечено падение цен на российский экспорт на 23,7% до 62,39 доллара за баррель. Цена на российский бензин на базисе FOB «с погрузкой на судно» в Приморске и Новороссийске выросла в апреле по сравнению с мартом на 3,7% до 73,26 доллара за баррель.

Реклама

Стоимость дизеля в этот же период увеличилась на 2,2% до 74,61 доллара за баррель. Цена на газойль выросла на 1,8% до 63,47 доллара за баррель. При этом стоимость премиальных нефтепродуктов остается ниже установленного потолка цен в 100 долларов за баррель.

После вступления в силу потолка цен на нефть российские власти запретили продавать сырье с привязкой к ограничению. Также Россия объявила о добровольном сокращении добычи нефти до 500 тысяч баррелей за сутки. К сокращению присоединились восемь стран ОПЕК+.

Как следствие, цена на российскую нефть выросла. С 5 апреля она превысила отметку потолка цен в 60 долларов за баррель. Стоимость сорта Urals превысила 55 долларов за баррель. А скидки на большинство сортов российской нефти сократились за счет спроса.

МЭА пересмотрело прогноз по добыче нефти в России в сторону увеличения. После начала СВО экспорт нефти был перенаправлен на новые рынки и за счет этого сохранился «на удивление хорошо».

Ранее частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что цены на нефть в ближайшее время точно пойдут вверх. Причина — решение о сокращении добычи сырья. На сегодня сырьевой рынок нефти находится в той ситуации, когда спрос может превысить предложение.