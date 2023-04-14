Деньги 14 апреля 2023, 16:21 Инвестор Федор Сидоров рассказал о предстоящем росте цен на нефть

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В ближайшее время цены на нефть уверенно пойдут вверх из-за озвученных решений о снижении добычи сырья. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По его словам, сырьевой рынок сейчас находится в ситуации, когда есть риск того, что число предложений заметно снизится. В частности, и Россия, и ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти. А подобные ситуации всегда стимулируют цены.

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Но также на рынок влияет и другой фактор. Речь идет о мировой рецессии, в связи с которой спрос на сырье несколько снизился.

«Поэтому можно прогнозировать рост стоимости нефти в ближайшее время до уровня 90 долларов за баррель. Более сильный рост может быть вызван форс-мажорными обстоятельствами», — подытожил Федор Сидоров.

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