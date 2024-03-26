Деньги 26 марта 2024, 20:25 Российские банки спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ Совкомбанк и Хоум Банк спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Совкомбанк и Хоум Банк аннулируют все задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших или погибших в результате обстрелов в приграничных регионах России. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, данная мера также распространится на ближайших родственников погибших и раненых. Речь идет о родителях, супругах и детях, проживавших совместно с заемщиком.

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Уточняется, что списывание долгов будут производить на основании официальных списков или предоставленных документов, подтверждающих факт причинения вреда в ходе обстрелов.

Заявления на аннулирование кредитной задолженности можно подать до конца апреля 2024 года.

Центральный банк России также рекомендовал банкам списать долги погибших в Crocus City Hall. Сбербанк уже начал решать вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта.