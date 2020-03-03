Российские банки продолжили снижать ставки по ипотеке

Еще три российских банка подключились к марафону по снижению ипотечных ставок в первый месяц весны 2020 года. 3 марта проценты по кредитам на жилье понизил банк «Санкт-Петербург».

Как сообщил ТАСС, в этой кредитной организации ипотеку на пять лет на новое жилье теперь выдают по ставке от 7,77% годовых. Вторичное жилье можно купить в кредит под 7,99% годовых. Ранее Росбанк понизил ипотечную ставку до 8,39% годовых для новых клиентов, а Газпромбанк — до 8,2% годовых.

Министр финансов России Антон Силуанов в феврале допустил повсеместное снижение средней ипотечной ставки в России до 8% в 2020 году. По его словам, банки сейчас создают резервы из-за рисков, поэтому ипотечный процент в России пока высокий. Ситуация изменится, если эти резервы будут создавать под 100%. У низкого процента есть негативная сторона — это рост цен на жилье, который уже начался. Средняя сумма кредита на жилье с момента понижения ставки увеличилась на 10%.