Российские банки начали повышать ставки по вкладам

После роста ключевой ставки ЦБ российские банки начали массово повышать доходность вкладов и сберегательных счетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок агентства Marcs.

Аналитики выяснили, что максимальная ставка по рублевым депозитам в некоторых кредитных организациях может превышать 7% при соблюдении ряда условий.

Когда ЦБ поднял ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75% годовых, глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов. Тогда она заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти.

Эксперты отметили, что банк «Открытие» поднял ставки по всем вкладам в рублях на 0,2-0,3 процентных пункта. Максимальные ставки в рублях составляют 6,7%. Альфа-банк повысил ставки на 0,2-1,5 процентных пункта по рублевым вкладам с максимумом в 7,5% с капитализацией.

Об увеличении ставок сообщили также Россельхозбанк, Совкомбанк, Почта банк, Газпромбанк, Банк «Зенит».

Ранее аналитики спрогнозировали рост ипотечных ставок в 2021 году до 9%.