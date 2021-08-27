Аналитики предсказали рост ипотечных ставок до 9%

В 2021 году ипотечные ставки могут достигнуть 9% на фоне роста ключевой ставки Центробанка. С ней коррелируют все банковские продуктты. В ближайшем будущем ключевая ставка прогнозируется на уровне 6-6,25%.

Об этом сообщили ТАСС эксперты рейтинговых агентств.

«При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6-6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7-9% по ипотеке, а также до 14,5-22% по потребительскому кредитованию», — заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Рост ипотечных ставок станет ответом на удорожание вкладов россиян как основного источника финансирования ипотеки, сообщили рейтинговом агентстве НКР. По мнению его управляющего директора Михаила Доронина, средние ставки по новым ипотечным выдачам в рамках собственных программ банков к концу года вырастут до 9%.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина отметила, что ставки по потребительским кредитам могут измениться существеннее, 1-1,5 п. п. и выше.

Сдерживать рост кредитных ставок, по словам вице-президента — старшего кредитного эксперта агентства Moody’s Ольги Ульяновой, будет конкуренция за заемщиков.

Эксперты обратили внимание, что последние три месяца на 15-20% вырос интерес россиян к объединению при рефинансировании ипотечных и потребительских кредитов. Этот вид ссуд выдают под низкий процент, что позволяет существенно сэкономить на переплатах.