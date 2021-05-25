Российские банки массово повысили лимиты по кредиткам

Банки в апреле ощутимо повысили лимиты по новым кредитным картам. Средняя сумма выросла на 3,6 тысячи рублей (5,2%). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний лимит по новым кредитным картам в апреле превысил максимум, который держался с начала 2019 года, и составил 72,9 тысячи рублей.

По сравнению с апрелем прошлого года, рост средней суммы доступного кредита по карте достиг 12,3%. Как сообщили в НБКИ, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в марте 2020 года, банки стали ужесточать кредитную политику. Сейчас же идет смягчение.

Аналитик Moody’s Мария Малюкова в разговоре с РБК объяснила, что увеличение лимитов по кредитным картам связано с восстановлением экономической активности после отмены ковидных ограничений и отложенным спросом на банковские ссуды. Старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин провел параллель между повышением лимитов и ускорением инфляции.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила о росте долговой нагрузки россиян, поэтому «кое-где даже можно говорить о пузырях».