ЦБ рассказал о рекордной долговой нагрузке россиян

Долговая нагрузка россиян сейчас достигла исторически высокого уровня, можно сказать, что кое-где начали формироваться «пузыри». Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева во время своего выступления в Госдуме.

Ее слова процитировал «Интерфакс».

Юдаева уточнила, что в 2020 году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков. Сейчас ситуация изменилась, и приоритетной для банка стала тема долговой нагрузки населения и возможного формирования «пузырей». По ее словам, долговая нагрузка физических лиц в 2021 году растет достаточно быстро.

«Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам», — отметила она.

Долговая нагрузка — это соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения. В марте Банк России сообщил, что к началу 2021 года этот показатель достиг рекордных 11,7%. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова предположила, что увеличение долговой нагрузки связано в первую очередь с пандемией и падением доходов населения.