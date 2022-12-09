Деньги 09 декабря 2022, 19:13 Российская нефть Urals стала дешевле установленного потолка цен Bloomberg: стоимость российской нефти Urals снизилась до 43,72 доллара за баррель РИА «Новости»

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Стоимость российской нефти марки Urals после снижения составила 43,73 доллара за баррель. Это ниже установленного странами на отметке 60 долларов за баррель потолка цен, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media.

Аналитики зафиксировали и снижение стоимости нефти марки ESPO. Показатель остался выше отметки 60 долларов за баррель и достиг 68,72 доллара за баррель.

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Введение потолка цен на нефть из России, отметили авторы статьи, не является единственной причиной снижения стоимости российского топлива.

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Эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичное решение приняли государства «Большой семерки» и Австралия.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал выход указа об ответе на введение потолка цен на нефть в ближайшие дни. По его словам, Россия не понесет никаких потерь после введения ограничения на отечественное сырье на мировом рынке.