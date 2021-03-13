Россиянин потерял сотни тысяч рублей после 65 звонков мошенников

Житель Забайкальского края стал жертвой телефонных мошенников — он отдал им более 230 тысяч рублей, а также стал обладателем кредита. Настойчивые «сотрудники банка» звонили мужчине 65 раз.

Об этом сообщил ГУ МВД по Забайкальскому краю. В ведомстве отметили, что жертвой мошенников стал житель Карымского района. Неизвестные, которые выдавали себя за банковских сотрудников, звонили мужчине 65 раз. Для этого они использовали различные номера с кодом столицы.

«В течение суток злоумышленники под разными предлогами просили назвать номера карт и пароли из СМС-сообщений якобы для защиты денежных средств, хранящихся на его банковских картах и накопительном счете», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мошенники также оформили на доверчивого жителя онлайн-кредит на 120 тысяч рублей, а затем похитили и эти деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело. Кроме того, полицейские в очередной раз призвали не верить таким звонкам, потому что реальные банковские сотрудники никогда не просят снимать или переводить деньги со счетов.

Ранее на «сотрудников банка» пожаловался москвич — он лишился 263 тысяч рублей. Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником кредитной организации, и попросил назвать реквизиты карты.