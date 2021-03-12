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    12 марта 2021, 15:22

    Лжесотрудник банка похитил у москвича более 260 тысяч рублей

    Полина Петрова

    Аферист, который представился сотрудником банка, обманул на деньги жителя столицы, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

    Лжесотрудник банка похитил у москвича более 260 тысяч рублей

    В полицию обратился 48-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковского счета пропало более 263 тысяч рублей. Перед этим москвичу позвонил якобы работник кредитной организации и попросил его сообщить реквизиты карты. Гражданин выполнил просьбу мошенника.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».