Россияне забрали с валютных вкладов почти $13 млрд за 2020 год

В октябре немного ускорился отток валютных вкладов из российских банков. В прошлом месяце россияне забрали 1,16 миллиарда долларов. С начала 2020 года россияне забрали уже почти 13 миллиардов долларов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка, в сентябре россияне забрали из банков 1,15 миллиарда долларов.

Валюту со вкладов граждане забирают десятый месяц подряд. С начала 2020 года из банков ушло почти 13 миллиардов долларов. На сегодня рекордным месяцем по оттоку с валютных вкладов остается март. Тогда за один месяц было снято 4,5 миллиарда долларов.

Россияне также стали активно перекладывать валюту на текущие счета. При этом на традиционных вкладах у россиян хранится 58,9 миллиарда долларов.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, такая динамика связана с непривлекательными условиями вкладов в иностранной валюте, а также ростом интереса россиян к альтернативным инструментам сбережения.

В конце октября стало известно, что объем закрытых россиянами валютных депозитов в банках в сентябре установил новый рекорд и превысил один миллиард долларов. Деньги граждане снимали, несмотря на падение рубля и рост европейской и американской валюты. Причиной такого поведения называли минимальные банковские ставки, возможность закрыть неотложные нужды и новые способы сохранения средств.