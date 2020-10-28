Россияне закрыли в сентябре валютные счета на миллиард долларов

Лидерами среди банков по закрытию валютных вкладов стали Сбербанк (380 миллионов долларов), ВТБ (275 миллионов долларов), Альфа-банк (90 миллионов долларов) и Райффайзенбанк (54 миллиона долларов).

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин напомнил, что падение ставок по валютным депозитам началось в марте этого года. Тогда россияне закрыли счета почти на пять миллиардов долларов. Если еще полтора года назад финансовые организации предлагали 3% годовых на валютный счет, то сейчас они находятся на уровне около ноля. Поэтому большинство вкладчиков переводят деньги в наличные или ищут новые инвестиционные способы получения доходов.

По мнению экспертов полученную валюту вкладчики переводят в рубли, которые направляют на крупные покупки. Некоторые начинают вкладывать деньги в недвижимость по льготной правительственной программе ипотеки. Цены на недвижимость идут вверх, поэтому это вполне вероятный способ приумножения своего дохода.

«Есть и другие направления — на Московской бирже с начала года количество граждан, открывших брокерские счета, почти удвоилось, достигнув семи миллионов человек», — заявил главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Также он отметил, что пандемия серьезно сказалась на падении доходов населения. Поэтому сейчас многие начали распечатывать свою валютную кубышку. Еще одним фактором, который сыграл значительную роль в закрытии валютных счетов, стало решение правительства о введении налога на депозиты в размере 13%.

Скорого завершения оттока валюты со счетов российских банков эксперты не прогнозируют: правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, а повышать ставки банки в ближайшее время не планируют.