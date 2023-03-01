01 марта 2023, 01:25
Россияне за рубежом смогут получать пенсию на открытые в РФ счета
Минтруд: живущие за рубежом россияне смогут получать пенсию на счет в РФ
Граждане России, которые проживают за рубежом, в 2023 году будут и дальше начислять пенсии на открытые в стране банковские счета. Минтруд России подготовил соответстующий проект постановления.
«В 2023 году гражданам, проживающим за границей, сохранили возможность выбора способа выплаты пенсий на территории Российской Федерации в банках или в кредитных организациях иностранных государств в рублях», — говорится в официальном сообщении ведомства.
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Такие меры приняли в связи с усилением США и их союзниками санкционного давления на российскую банковскую систему.
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В ведомстве уточнили, что если россиянин подал заявление о зачислении средств на открытый на родине банковский счет в 2022 году, то подавать новое в текущем году не нужно. Пенсионерам, которые будут обращаться в этом году впервые за выплатами, заявление можно будет подать в любое время.
Ранее Минтруд предложил повысить социальные пенсии россия н на 3,3% с 1 апреля. Таким образом, за 2023 год эти выплаты увеличатся на 13,6%.
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