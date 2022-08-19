Россияне вывели рекордные суммы валюты за рубеж

Сумма операций россиян в пользу иностранных банков в течение июня достигла 4,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Центробанка об операциях домохозяйств.

Столько средств россияне вывели после того, как ЦБ ослабил ограничения на переводы, а за хранение валюты на счетах в РФ банки ввели комиссии.

В июне текущего года, как отмечается, на счетах и депозитах в банках за границей россияне разместили валюту на 266,1 миллиарда рублей. Такой показатель можно считать рекордным минимум с 2018 года, за весь период публикации этих данных ЦБ. Число операций с банками-нерезидентами сравнению с маем увеличилось более, чем в три раза. В апреле, как указано, этот показатель держался на уровне 1,5 миллиарда долларов.

На прошлой неделе ЦБ сообщил, что после резких скачков курса рубля в России произошел рост спроса на валюту. Впервые за долгое время в июле физлица стали значимыми покупателями иностранной валюты на Московской бирже. Они потратили 237,1 миллиарда рублей. Такая сумма стала рекордной для нетто-покупок валюты в этой категории участников рынка.