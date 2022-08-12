Физлица стали крупнейшими нетто-покупателями валюты в России

После резких скачков курса рубля в России произошел рост спроса на валюту. Впервые за долгое время в июле физлица стали значимыми покупателями иностранной валюты на Московской бирже. Об этом сообщил Центробанк.

Авторы «Обзора рисков финансовых рынков» напомнили, что в конце июня рубль достиг пиковой точки, 51,45 за доллар на закрытии торгов 30 июня, а в июле «ослаб» на 19,8%. При этом спрос на иностранную валюту вырос, в том числе со стороны нерезидентов из стран, не относящихся к недружественным. Ее покупал широкий круг участников рынка, в том числе рядовые инвесторы.

«Впервые за долгое время крупнейшими нетто-покупателями валюты во второй половине месяца стали физические лица», — сообщили в Центробанке.

Они потратили 237,1 миллиарда рублей против 176,1 миллиарда в июне. Такая сумма стала рекордной для нетто-покупок валюты в этой категории участников рынка. Они покупали валюту в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета.

В то же время в июле остатки на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте сократились на три миллиарда долларов.