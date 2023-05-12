Деньги 12 мая 2023, 11:00 Россияне в Дубае нашли способ заработать на авто NYT: россияне стали закупать в Дубае по несколько машин ради перепродажи Unsplash

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Перекупщики автомобилей устремились в Дубай. Россияне стали приобретать в этой стране по несколько автомобилей, запчасти и комплектующие, а потом продавать их обеспеченным землякам. О таком способе заработка рассказала газета The New York Times.

Мировая торговля приспособилась к санкциям и стала пользоваться услугами посредников для поставки предметов роскоши в Россию. Директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк рассказала, как отправила отечественному дилеру Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тысяч долларов, а владелец автомастерской Сохраб Фани заявил, что за последний год хорошо заработал установкой на подготовленные к перепродаже машины теплых кресел и других приспособлений для холодной русской зимы.

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Некоторые российские салоны, которые раньше работали под брендами крупных зарубежных производителей, теперь, по информации издания, организовали непрямой импорт сотен машин одновременно. Из всех проданных в 2022 году в России 626,3 тысячи новых легковых автомобилей на ввезенные таким способом иномарки пришлись 12%.

В марте Минпромторг утвердил обновленный список товаров для параллельного импорта. В него внесли автомобильные марки Renault, Hyundai, Kia, запчасти и моторные масла.