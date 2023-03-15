Общество 15 марта 2023, 12:13 Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта Минпромторг утвердил изменения в перечне продукции для параллельного импорта РИА «Новости»

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Минпромторг России утвердил изменения в перечне продукции для параллельного импорта. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный перечень вошла продукция IKEA, косметика Kerastase и Yves Saint Laurent, игрушки и детские товары. Список дополнили и зарубежные автобренды Renault, Kia, Hyundai, моторные масла и запчасти.

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Также в него вошли запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники брендов Caterpillar и Bauer Kompressoren.

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Автомобили с пробегом стали больше ввозить в Россию по параллельному импорту. Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков пояснил, на какие особенности необходимо обратить внимание покупателям.

Ранее Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили более 10 марок: Mazda, Renault, Ford, Peugeot, Opel и другие.