Россияне стали массово обращаться в банки по вопросу кредитных каникул

Банкиры говорят о резком, иногда десятикратном, росте количества обращений розничных клиентов в call-центры по вопросам отсрочки платежей.

«Если в феврале было 25–30 звонков в день, то в последние две недели мы получаем до 320–350 обращений», — рассказали в Промсвязьбанке.

Банки боятся, что открывшейся возможностью отложить платежи на шесть месяцев воспользуются даже те, кто финансово не пострадал. Банки должны предоставить кредитные каникулы в течение пяти дней, согласно принятым поправкам в законодательство, а сам заемщик получает три месяца на подтверждение ухудшения своего положения.

Мошенники тут же активизировались, говорится в материале. Злоумышленники предоставляют заемщикам фальшивые справки не только о доходах, но и о заражении коронавирусной инфекцией.

Распространение коронавируса в России и вынужденные меры властей сильно ударили по простым гражданам и малому бизнесу. Чтобы поддержать тех, кто остался без дохода, в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах. «360» собрал информацию о том, как будут работать кредитные каникулы.