Заемщикам дадут передохнуть. Как получить кредитные каникулы

Распространение коронавируса в России и вынужденные меры властей сильно ударили по простым гражданам и малому бизнесу. Чтобы поддержать тех, кто остался без дохода, в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах. Теперь заемщик может попросить у банка отсрочку на срок до полугода. Вот как будут работать кредитные каникулы.

Кредит отпустят на каникулы

Новый закон разрешает заемщику не платить по потребительским и ипотечным кредитам на срок до полугода.

На получение кредитных каникул могут рассчитывать граждане, чей доход за минувший месяц снизился по сравнению со средним показателем за прошлый год на 30 или более процентов.

То есть если в прошлом году ваша ежемесячная зарплата была 50 тысяч рублей, а в прошлом месяце вы получили только 30 тысяч, то вполне можно запросить у банка отсрочку по своему кредиту.

Но для этого сначала нужно позвонить в банк и сообщить о том, что ваши доходы упали и теперь вы хотите получить кредитные каникулы. После этого у вас есть 90 дней, чтобы представить в банк документы о падении своих доходов. Это может быть справка о зарплате, справка из центра занятости, даже больничный.

Минусы:банк сам решает, на какой срок предоставлять кредитные каникулы.

Плюсы: на время кредитных каникул банк не может вводить штрафные санкции, начислять дополнительные проценты или пени. В этот срок вы можете досрочно погасить заем. Главное, что каникулы никак не скажутся на вашей кредитной истории и не изменят сроки погашения взятого займа.

Получить кредитные каникулы могут представители среднего и малого бизнеса. Но только в при условии, что они войдут список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Этот список определит правительство.

Банкам определили срок

Проблема новых правил в том, что на рассмотрение заявки о кредитных каникулах банкам дали всего пять дней. При этом заемщик может предоставить справку о своем бедственном положении в течение трех месяцев. Предоставлять отсрочку погашения кредита без подтверждающих документов кредитные организации не готовы, так как это серьезный риск, а также шанс для мошенников.

По словам гендиректора компании «Система кредитных специалистов» Алексея Казаринова, при таких условиях банки могут пойти на хитрости, чтобы подтвердить честность заемщика.

Он пояснил, что банки могут расширить список необходимых для предоставления кредитных каникул документов, могут обратиться на прошлое место работы заемщика, действительно ли ему урезали зарплату и почему.

«Я думаю, что количество обратившихся за такой помощью может варьироваться от 10 до 20%. Риск очевидный», — пояснил он.

При этом ведущие банки страны готовы предоставить кредитные каникулы своим заемщикам. Однако перед предоставлением отсрочки они все же хотят ознакомиться с документами. В противном случае срок этих каникул окажется минимальным. Либо они предложат клиентам для снижения финансовой нагрузки воспользоваться другими мерами поддержки: продление кредитного договора или реструктуризация кредита.