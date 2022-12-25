Деньги 25 декабря 2022, 02:24 Россияне стали инвестировать в игорный бизнес в 1,5 раза больше АИРИС: объем инвестиций в игорную отрасль в России вырос в 1,5 раза Unsplash

Читать 360tv в

Объем инвестиций в игровую отрасль за 2022 год вырос в 1,5 раза, несмотря на западные санкции. Об этом заявил председатель Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что по итогам уходящего года объем инвестиций в игорную отрасль увеличился с 600 миллионов рублей до более одного миллиарда.

Реклама

Председатель АИРИС подчеркнул, что таких показателей удалось достичь с учетом антироссийских санкция и отсутствия западных инвесторов. В сложившихся условиях отечественные бизнесмены начали вкладывать в отрасль более активно, ведь раньше много средств вкладывалось в иностранные проекты.

Реклама

Анфиногенов отметил, что также рост инвестиций произошел за счет покупки земельных участков, нового оборудования и создания сопутствующей инфраструктуры. По его словам, аналогичный рост прогнозируется и в 2023 году.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов напомнил, что самой перспективной инвестицией остается недвижимость. В этом году инвесторы получили с нее до 25% прибыли.