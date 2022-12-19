Деньги 19 декабря 2022, 11:02 Стало известно, какие инвестиции стали самыми доходными в 2022 году Вложения в недвижимость являются самыми перспективными

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Большинство россиян в период санкционного давления пытались защитить и преумножить свои сбережения. О самых перспективных и доходных вложениях в 2022 году рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов сайту Life.

По мнению аналитика, самой перспективной инвестицией остается недвижимость. Инвесторы, которые приобрели складскую недвижимость пару лет назад, в этом году получили до 25% прибыли.

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Отмечается, что такой рост обусловлен активным развитием онлайн-ретейла, для которого в стране крайне не хватает складов.

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