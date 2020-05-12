«Ъ»: россияне стали чаще закладывать автомобили

Россияне закладывают свои автомобили, чтобы взять кредит и погасить другие задолженности. В марте–апреле 2020 года так поступили в 24% случаев при оформлении займов. В прошлом году этот показатель был на уровне 2%.

Чаще всего под залог оставляют машины марок Toyota, Hyundai и Kia, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса CarMoney.

Займы берут в том числе для ремонта квартиры или дачи: на эти цели кредиты оформили 29% — на 3% меньше, чем в 2019 году. Сумма варьируется от 250 до 350 тысяч рублей.

Еще 12% воспользовались автозаймом для развития бизнеса. В прошлом году на эти цели деньги под залог машины брали 18%, занимая у банков от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Для совершения покупок автомобиль закладывали 13% россиян, а 14% поступали так, потому что деньги требовались на неотложные нужды.

Специалисты отмечают, что спрос на перекредитование в России заметно вырос в сфере микро- и малого бизнеса. Активно пользуются подобными возможностями и другие автовладельцы, которым нужны денежные средства «для погашения уже имеющихся кредитных обязательств».

Всего для погашения других долгов в марте–апреле 2020 года кредиты взяла почти четверть жителей страны — 24%.

Сервис CarMoney, работающий в 68 регионах РФ, провел свое исследование, основываясь на базе данных о 1,5 тысячи займов.