Расходы на поддержку бизнеса и россиян оценили в триллион рублей

Эксперт пояснил, что на дополнительные меры поддержки медицинских работников нужно подготовить более одного миллиарда рублей. На выплаты семьям с детьми — еще около 100 миллионов рублей в месяц. В два раза больше потребуется на финансирование заработных плат. Также огромные деньги надо выделить под государственные гарантии кредитов. При этом еще нужно вернуть налоги самозанятым.

«По итогам выступления пока видится, что понадобится триллион», — оценил Дмитрий Журавлев.

Владимир Путин в своем последнем обращении к гражданам заявил об окончании нерабочего периода начиная с 12 мая.

При этом он озвучил ряд новых мер по поддержке населения и бизнеса. В частности, все медики должны получить выплаты за апрель. Дополнительные деньги из федерального бюджета начнут получать работники социальных служб.

Самозанятым вернут налоги за прошлый год, а также им предоставят налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда.

Пострадавшие из-за коронавируса предприятия полностью освобождаются от налогов за второй квартал.

Отдельные меры поддержки предназначены для семей с детьми. За каждого ребенка от трех до 16 лет предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Родители, чей доход ниже прожиточного минимума и которые воспитывают малышей от трех до семи лет, получат 33 тысячи рублей сразу. Для семей, где взрослые потеряли работу, выплата составит по три тысячи рублей на каждого ребенка. Кроме того, президент вдвое увеличил «детское пособие» — до 6750 рублей.