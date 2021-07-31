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    31 июля 2021, 08:47

    Россияне стали чаще использовать кредитки для оплаты крупных покупок

    Александр Блинов

    Россияне стали в два раза чаще расплачиваться кредитными картами за крупные покупки, например, бытовую технику или дорогую одежду. Об этом со ссылкой на исследование Райффайзенбанка сообщило РИА «Новости».

    Россияне стали чаще использовать кредитки для оплаты крупных покупок

    Если в 2020 году кредитками оплачивали крупные покупки 25% владельцев таких карт, то в 2021-м их доля выросла вдвое, до 50%.

    Для ежедневных трат кредитные карты используют 35% россиян. При этом 38% респондентов заявили, что оплачивают кредиткой только покупки в онлайн-магазинах.

    А 46% опрошенных признались, что пользуются кредиткой, когда не хватает денег до зарплаты.

    Намного чаще россияне стали расплачиваться кредиткой в путешествиях за рубежом. Если год назад так поступали только 1% опрошенных, то в 2021 году — уже 22%.

    Большинство респондентов (53%) пользуются кредитными картами, чтобы ни у кого не занимать. А 43% просто нравится ощущение, что у них всегда есть деньги под рукой. При этом 3% опрошенных сказали, что кредитка у них есть, но они еще не использовали ее.

    В опросе приняли участие около тысячи владельцев кредитных карт из пяти крупных городов, включая Москву и Петербург.

    Ранее сообщалось, что россияне накопили рекордные долги за услуги ЖКХ.