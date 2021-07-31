Россияне стали чаще использовать кредитки для оплаты крупных покупок

Россияне стали в два раза чаще расплачиваться кредитными картами за крупные покупки, например, бытовую технику или дорогую одежду. Об этом со ссылкой на исследование Райффайзенбанка сообщило РИА «Новости».

Если в 2020 году кредитками оплачивали крупные покупки 25% владельцев таких карт, то в 2021-м их доля выросла вдвое, до 50%.

Для ежедневных трат кредитные карты используют 35% россиян. При этом 38% респондентов заявили, что оплачивают кредиткой только покупки в онлайн-магазинах.

А 46% опрошенных признались, что пользуются кредиткой, когда не хватает денег до зарплаты.

Намного чаще россияне стали расплачиваться кредиткой в путешествиях за рубежом. Если год назад так поступали только 1% опрошенных, то в 2021 году — уже 22%.

Большинство респондентов (53%) пользуются кредитными картами, чтобы ни у кого не занимать. А 43% просто нравится ощущение, что у них всегда есть деньги под рукой. При этом 3% опрошенных сказали, что кредитка у них есть, но они еще не использовали ее.

В опросе приняли участие около тысячи владельцев кредитных карт из пяти крупных городов, включая Москву и Петербург.

Ранее сообщалось, что россияне накопили рекордные долги за услуги ЖКХ.