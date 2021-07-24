Россияне накопили рекордные долги за услуги ЖКХ

Просроченные долги за услуги ЖКХ в России составили 460,8 миллиарда рублей в апреле этого года. Последний раз этот показатель был рекордным в май прошлого года — 448 миллиардов рублей.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. За последний год долг вырос на 6% — 28 миллиардов рублей. Рост за тот же период 2019 года был равен 21%.

В апреле этого года этот показатель достиг пикового значения с 2018 года. Тогда ведомство вынесло этот показатель в расчетах отдельным пунктом.

Средний платеж за услуги ЖКХ за первые шесть месяцев 2021 года вырос в России на 11% и составил 3 459 рублей.

Исследование, основанное на данных клиентов, провел один из российских банков. В итоге эксперты пришли к выводу, что самая большая средняя сумма платежа за «коммуналку» в мобильном приложении банка в первом полугодии была зафиксирована в Тюмени (4 446 рублей). В Москве эта сумма составила 3 518 рублей, а в Петербурге 3 002 рубля.