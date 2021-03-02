Россияне стали больше тратить в феврале

Расходы жителей России выросли в феврале на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли траты на компьютеры и услуги связи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные SberIndex.

Аналитики подсчитали, что расходы на компьютеры выросли на 43,8%, на связь — на 37,1%, а на электронику и бытовую технику — на 33,3%. В феврале этого года у россиян ушло больше денег на непродовольственные товары (общий рост — 2,6%) и на услуги (8,2%).

Общий прирост расходов составил 2,6% — это максимальный показатель с начала пандемии. Из-за ковидных ограничений резко упали траты на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%), местный транспорт (-25%). На 21,6% уменьшились расходы на походы в кафе и рестораны.

На прошлой неделе бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что в начале этого года средняя сумма ипотечного кредита в России превысила три миллиона рублей на фоне подорожания недвижимости. За январь средний размер займа на покупку жилья вырос на 1,7%.