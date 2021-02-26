Размер ипотечного кредита достиг рекордных значений в России

Средняя сумма ипотечного кредита жителей России превысила три миллиона рублей на фоне подорожания недвижимости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно информации аналитиков, за январь средний размер займа вырос на 1,7%. Из-за роста цен на недвижимость люди вынуждены при стабильном доходе заемщика получать кредит на большую сумму, чтобы купить жилье, написало РИА ФАН.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин заявил, что такие показатели пока не вызывают опасений. По его словам, кредитное качество ипотеки показывает стабильность. При этом инвестиционный спрос на жилье является интересом малой части граждан РФ. Как считает Лагуткин средний «чек» будет и дальше увеличиваться, примерно до 7% в год.