08 августа 2023, 03:42
Россияне сократили все свои накопления в валюте
РИА «Новости»: россияне одновременно сократили все имеющиеся валютные средства
Россияне в июне впервые одновременно сократили накопления в валюте во всех видах: в наличных средствах, на счетах зарубежных и российских банков, а также у брокеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.
Эксперты агентства подсчитали, что в целом накопления в иностранной валюте упали на 218 миллиардов долларов — на 1%.
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На зарубежных счетах объем средств упал впервые с апреля прошлого года — чуть менее, чем на 1%. А вот накопления валюты на российских счетах снижается давно — уже 12-й месяц подряд. В июне этот показатель упал на 2,5%.
Больше всего валюты россияне хранят в виде налички. Но в июне такие сбережения тоже упали — на 0,2%.
Рекордное снижение показали брокерские счета — 9,5%.
Ранее сообщалось, что жители России начали массово скупать валюту, поэтому количество наличных денег в обороте увеличилось.
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