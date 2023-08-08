Деньги 08 августа 2023, 03:42 Россияне сократили все свои накопления в валюте РИА «Новости»: россияне одновременно сократили все имеющиеся валютные средства РИА «Новости»

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Россияне в июне впервые одновременно сократили накопления в валюте во всех видах: в наличных средствах, на счетах зарубежных и российских банков, а также у брокеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Эксперты агентства подсчитали, что в целом накопления в иностранной валюте упали на 218 миллиардов долларов — на 1%.

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На зарубежных счетах объем средств упал впервые с апреля прошлого года — чуть менее, чем на 1%. А вот накопления валюты на российских счетах снижается давно — уже 12-й месяц подряд. В июне этот показатель упал на 2,5%.

Больше всего валюты россияне хранят в виде налички. Но в июне такие сбережения тоже упали — на 0,2%.

Рекордное снижение показали брокерские счета — 9,5%.

Ранее сообщалось, что жители России начали массово скупать валюту, поэтому количество наличных денег в обороте увеличилось.