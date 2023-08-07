Деньги 07 августа 2023, 23:21 Экс-глава ЦБ Дубинин связал увеличение объема наличных в обращении со скупкой валюты

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Россияне начали массово скупать валюту, поэтому количество наличных денег в обороте увеличилось. Таким мнением поделился бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, люди начинают покупать валюту в периоды, когда ее надо продавать. Кроме того, сказывается тот факт, что некоторые компании предпочитают платить зарплату «в конверте», чтобы избежать выплаты социальных взносов.

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«Какие-то схемы обмена товарами без фиксации договорами и ценами тоже могут требовать дополнительных платежей в наличной форме», — пояснил Дубинин.