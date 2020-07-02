Россияне снизили инвестиции в недвижимость до минимума за 12 лет

За последние три месяца россияне инвестируют в недвижимость по минимуму. Объем сделок с апреля составил 491 миллион долларов — это квартальный минимум за 12 лет. Больше всего было вложено в жилую недвижимость.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков, это стало следствием эпидемии коронавируса в стране. За первые полгода 2020-го объем инвестиционных сделок снизился на 20% — до 1,3 миллиарда долларов.

Специалисты также ждут заниженных почти вдвое инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости и земли под девелоперские проекты. 2-2,5 миллиарда — против ожидаемых 4,5 миллиарда долларов.

Негативные тенденции связаны с высокой степенью неопределенности в экономике, считает гендиректор компании JLL в России и СНГ Андерс Лильенстолпе. Причем по его мнению в третьем квартале эта тенденция продолжится.

Ранее эксперты по недвижимости предсказали, что цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут упасть на 10–20%.