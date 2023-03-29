Деньги 29 марта 2023, 03:16 Россияне смогут получить от государства до 36 тысяч рублей в год Минфин: россияне получат по программе добровольных сбережений до 36 тысяч рублей в год РИА «Новости»

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Граждане России получат от государства до 36 тысяч рублей в год по принципу софинансирования в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России, которую представили на Общественном совете ведомства.

Коэффициент государственной поддержки будет различаться в зависимости от доходов граждан. Всех участников программы разделят на три категории.

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В первую группу попадут россияне со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей. Софинансирование будет рассчитываться один к одному. Нужно будет внести в программу 36 тысяч рублей в год, и эта сумма удвоится.

У второй категории среднемесячный доход должен составлять 80-150 тысяч рублей. Для получения максимального объема финансирования необходимо будет вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей.

Третья категория — граждане с доходом выше 150 тысяч рублей, им государство предоставит один рубль на четыре рубля дохода. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей софинансирования, россиянам следует вложить 144 тысячи рублей в год. Договор об участии в программе можно будет заключить минимум на 15 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести страхование добровольных пенсионных накоплений.