Деньги 21 февраля 2023, 13:13 Госпрограмму по частным инвестициям россиян запустят в апреле Президент Путин поручил правительству запустить с апреля госпрограмму по инвестициям РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить запуск программы по поддержке частных инвестиций и ввести страхование добровольных пенсионных накоплений. Он объявил об этом на оглашении послания Федеральному собранию.

«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций», — сказал он.

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Президент поручил правительству ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска такой госпрограммы с апреля 2023 года. Владимир Путин поручил создать дополнительные условия гражданам для того, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны.

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«При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — поручил президент.

Если вклады страхуют в объеме до 1,4 миллиона рублей, то добровольные пенсионные накопления глава государства предложил застраховать на сумму в два раза больше — 2,8 миллиона рублей. Владимир Путин призвал защитить вложения россиян и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников.

Он поручил продумать отдельные решения для привлечения капитала в быстрорастущие и высокотехнологичные проекты. Им окажут поддержку в размещении акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций.