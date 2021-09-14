Россияне назвали зарплаты для комфортной жизни

Почти 40% россиян заявили, что хотели бы получать заплату от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Такой суммы, по их мнению, хватит, чтобы обеспечить себе достаточно комфортную жизнь.

Исследование о зарплатных ожиданиях граждан РФ провели специалисты аналитического центра университета «Синергия». По их данным, около 38,5% респондентов хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

Еще 24,3% опрошенных заявили, что их устроит ежемесячный доход в 80-100 тысяч рублей. Для 16,8% россиян приемлемой является зарплата в 120-150 тысяч. По мнению 11,4% участников исследования, им нужна сумма от 150 до 200 тысяч рублей. Более 200 тысяч рублей требуется для нормальной жизни 9% респондентов.

По данным аналитиков, больше всего опрошенные тратят на продукты, оплату услуг ЖКХ, покупку одежды и обуви. Меньше размер трат на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. Еще меньше по сравнению с этими категориями россияне тратят на еду в кафе и ресторанах, алкоголь и сигареты.

Участниками опроса стали пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах России.