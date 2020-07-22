Россияне продолжили возвращать валюту на вклады второй месяц подряд

В июне россияне продолжили вносить деньги на валютные вклады. Их суммарный объем вырос на 593 миллиона долларов.

Как сообщает РИА «Новости», в начале 2020 года жители России хранили в иностранной валюте около 96,5 миллиарда долларов. С января по апрель вкладчики забрали из банков около 8,3 миллиарда долларов.

В мае россияне стали возвращать иностранную валюту назад — сумма депозитов увеличилась на 721 миллион. В июне тенденция сохранилась. По данным на 1 июля, сумма вкладов в иностранной валюте составляет 89,6 миллиарда долларов.

По словам аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егора Дахтлера, валютные вклады начали расти после спада «острой фазы» пандемии.

«Несмотря на низкую доходность, приближающуюся к нулю, граждане начали возвращать в банки изъятые в период „вирусной нестабильности“ валютные накопления. В числе причин — опасения населения в отношении дальнейшего ослабления курса рубля, и эти опасения не беспочвенные», — отметил он.

Аналитик добавил, что в случае второй волны вируса рубль будет и дальше ослабляться.

Во вторник утром рубль показал рост в отношении доллара и евро. Курс доллара упал на 21 копейку, а евро на 17 копеек.