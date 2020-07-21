Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро на открытии торгов во вторник, 21 июля, сообщили представители Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара упал на 21 копейку. В настоящий момент его стоимость составляет 71,13 рубля. Курс евро понизился на 17 копеек. Теперь он равен 81,50 рубля, информирует RТ.

Ранее аналитик Александр Купцикевич заявил, что ближе к 24 июля доллар может достичь отметки в 73 рубля, а евро — 83 рубля, пишет сайт kp.ru.