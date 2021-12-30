Россияне получат новый налоговый вычет с 1 января

С 1 января 2022 года россияне смогут получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Это поможет сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — сообщил эксперт.

По словам Захарова, претендовать на вычет имеет право любой совершеннолетний россиянин, выплачивающий НДФЛ. также родитеи имеют право получить вычет за своего ребенка. Для этого следует собрать документу, которые подтвердят оплату спортивных услуг и банковские реквизиты. Если речь идет о ребене, также понадобится копия свидетельства о рождении. Также важно учесть, что для получния вычета основной деятельностью оказывающей спортивные услуги организации должны быть физкультура и спорт.

Юрист дал совет, что для получения выплат следует покупать абонемент для спортивных занятий уже после нового года.

Ранее сообщалось, что в России хотят поставить на учет тех, кто сдает квартиры туристам. Их планируют обязать платить налоги. Законопроект о легализации туристского жилья разработали еще в 2019 году. Не исключено, что парламент одобрит его в весеннюю сессию.